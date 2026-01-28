Haberler

Ümraniye Sondurak Meydan Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen Sondurak Meydan Projesi, 11,895 metrekare inşaat alanı ve 6,275 metrekare peyzaj alanı ile vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje, sosyal ve kentsel yaşama değer katılması amacıyla titizlikle sürdürülüyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sondurak Meydan Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 11 bin 895 metrekare inşaat alanı ve 6 bin 275 metrekare peyzaj alanına sahip olan proje, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak, düzenli ve işlevsel bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Sondurak Camii Meydanı ve Zeminaltı Katlı Otopark çalışmaları süren projenin, sosyal ve kentsel yaşama değer katması hedefleniyor.

Projede, temelden altyapıya kadar tüm imalatlar titizlikle yürütülüyor. Bodrum katlardan teknik alanlara kadar aşamalar, planlı ve koordineli bir şekilde ilerliyor.

Projenin mevcut aşamasında otopark alanları, elektrikli araçlar için altyapı çalışmaları, asansörler, yangın merdivenleri ve teknik hacimler eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Tamamlandığında 350 araç kapasiteli otoparkı, erişilebilir tasarımı ve güçlü altyapısıyla Sondurak Meydanı'nın ilçeye nefes aldıran, her yaştan vatandaşın rahatlıkla kullanabileceği modern bir kent meydanı olarak hizmet vermesi bekleniyor.

