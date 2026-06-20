Ümraniye'de Park Halindeki Otomobilde Silah ve Kan İzi Bulundu

ÜMRANİYE'de evinin önünde uzun zamandır park halinde olan otomobilin içinde silah ve kan izi gören kişi durumu polise bildirdi. Çevrede güvenlik önlemi alıp çalışma yapan polis ekipleri, aracı incelemek üzere götürdü.

Madenler Mahallesi Özçelik Sokak'ta 33 BFK 727 plakalı araç bir binanın girişine park edildi. Uzun süre park halinde olan otomobilden şüphelenen ev sahibi dün 22.00 sıralarında araca baktığında kan izi ve silah gördü. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri aracın olduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak şüpheli aracın çevresine güvenlik şeridi çekti. İnceleme yapan polis ekipleri de araçta silah ve kan izi olduğunu tespit etti. Araç olay yerindeki incelemenin ardından daha kapsamlı incelenmesi için götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı