Müzik Akademisi öğrencilerinden senfoni orkestrası konseri

MÜZİK Akademisi öğrencileri, Ümraniye Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen konserde senfoni orkestrasıyla aynı sahneyi paylaştı. Aylar süren hazırlığın ardından sahne alan 75 kişilik öğrenci kadrosu, Türk Halk Müziği ve pop müziğin sevilen eserlerini senfonik düzenlemelerle seslendirdi.

2019 yılında kurulan ve bugüne kadar yüzlerce müzisyenin yetişmesine katkı sağlayan Müzik Akademisi'nin öğrencileri, Ümraniye Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen konserde sanatseverlerle buluştu. Toplam 45 enstrüman sanatçısı ve 30 solistten oluşan öğrenci orkestrası, senfoni orkestrası eşliğinde sahne alarak Türk Halk Müziği ve pop müziğin sevilen eserlerini senfonik yorumlarla seslendirdi.

Programa Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'MUHTEŞEM BİR KONSER İZLİYORUZ'

Programda konuşan Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, "Bu akşam gerçekten muhteşem bir konser izliyoruz. Senfoni orkestrası konserlerini her zaman izleme fırsatı bulamıyoruz ancak Ümraniye ilçemizde böyle bir konserin düzenlenmiş olması, Ümraniyeliler için büyük bir şans. Başta emeği geçen Ümraniye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten kültür ve sanat alanında çok güzel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu akşam da düzenlenen orkestra konseriyle bunu bir kez daha görüyoruz. Başta orkestra şefi olmak üzere orkestrada emeği bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

'SANAT AKADEMİSİ 7 YIL ÖNCE KURULDU'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da "Güzel bir bahar akşamında, Ümraniye Belediyemizin bu güzel meydanında bizleri bir araya getiren Mevla'ya şükrediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2019 yılının mart ayında belediye başkanı olduğumda aklıma şu geldi; AK Parti belediyeciliğinde, sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 94 ruhuyla şehirlerimize çok önemli hizmetler kazandırıldı. Fen işleri alanında, İstanbul'da ve Türkiye'de yapılamayan pek çok iş yapıldı. Kültür ve sanat alanında çalışmalar var, sosyal hizmetler var, vatandaşın hayatına dokunan hizmetler var. Ancak göreve geldiğimde Ümraniye'de bir eksiklik olduğunu gördüm. Bir akademi eksikti. Bunun üzerine Ümraniye Belediyesi Sanat Akademisi'ni kurduk. İlk örneğini de Müzik Akademisi olarak hayata geçirdik. O dönemki rektörümüzle görüşmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gittim. Biliyorsunuz, Türkiye'nin ilk konservatuvarı orada kuruldu. Kendisiyle oturup konuştuk. 'Bizde imkan var, insan kaynağı var; sizde de sanat birikimi var. Gelin bu akademiyi birlikte kuralım, birlikte geliştirelim. Sizden destek istiyorum' dedim. Sağ olsunlar, hiç tereddüt etmeden kabul ettiler. Anlaşmamızı imzaladık. Bundan yaklaşık 7 yıl önce attığımız o imzanın eserini bugün burada görüyoruz. Aslında fazla söze gerek yok; ortaya çıkan tablo her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı