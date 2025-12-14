Haberler

Ümraniye'de trafik kavgası kamerada

Güncelleme:
Ümraniye'de bir yol verme tartışması, motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında kavgaya dönüştü. Kavga, bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.

ÜMRANİYE'de trafikte motosikletli ile hafif ticari araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada motosiklet sürücüsünün kaskıyla araca vurduğu anlar başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yukarıdudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari araç sürücüsü aracını motosikletlinin önüne kırdı, motosiklet sürücüsü ise araca tekme atmaya çalıştı. Caddenin ilerisinde duran taraflardan motosiklet sürücüsü elindeki kaskla otomobile saldırdı.

KAVGA KAMERADA

Motosikletli ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında çıkan kavga başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki taraf arasında kavga çıkması ve motosikletlinin hafif ticari araca elindeki kaskla saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title