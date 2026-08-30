Ümraniye'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

ÜMRANİYE'de seyir halindeki motosiklet ile otomobil çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan caddeye çıkan otomobile karşı yönden gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktan caddeye çıkan otomobile karşı yönden gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı