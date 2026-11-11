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Ümraniye'de metro şantiyesinde vinç devrildi, yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı

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Ümraniye'de metro şantiyesinde vinç devrildi, yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Ümraniye'de metro şantiyesinde vinç devrildi, yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı
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Ümraniye'de Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiyesinde kamyon üstü vinç henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kabindeki operatör vinçten atladı; genel durumunun iyi olduğu belirlenen yaralı operatör tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de, Göztepe- Ümraniye Metro Hattı'nın şantiye sahasında vincin devrilmesi sonucu yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı.

Elmalıkent Mahallesi'nde, "M12 Göztepe- Ümraniye Metro Hattı" şantiyesindeki kamyon üstü vinç henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Bu sırada kabinde bulunan operatör İbrahim Halil K. vinçten atladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İbrahim Halil K'nin sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonucunda genel durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Vinç operatörü, tedbiren Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve zabıta ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Devrilen vinç nedeniyle şantiyenin bariyerleri ile yol kenarındaki demir korkulukların kırıldığı görüldü.

Kaynak: AA
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