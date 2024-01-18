Ümraniye'de Metro İnşaatı Sırasında İki Bina Çöktü

Ümraniye'de, Göztepe- Ümraniye Metro hattının inşaat çalışmaları sırasında yolda meydana gelen göçük nedeniyle daha önce tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.

Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde biri 4, diğeri ise 3 katlı ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen bitişik haldeki iki binanın önündeki yolda, metro inşaatı çalışması nedeniyle göçük meydana geldi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Yoldaki göçük yüzünden hasar gören iki bina bir süre sonra yıkıldı.

Olay nedeniyle bölgeye AFAD, arama ve kurtarma ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ümraniye Belediyesinden ekipler sevk edildi.

Binaların yıkılmasının ardından cadde araç trafiğine kapatıldı.

Çökmenin yaşandığı caddedeki 5 bina daha güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Boşaltılan binalarda ikamet edenlerin sokakta bekledikleri gözlendi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe-Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan biri 4, diğeri ise 3 katlı iki binada çökme meydana gelmiştir. Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."

İBB'den açıklama

İBB'den yapılan açıklamada, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı Kazım Karabekir istasyonunda, kuyruk tüneli ile peron bağlantısının birleşmesine 5 metre mesafe kala dökülmelerin yaşandığı, çalışmaların durdurulduğu, hem kazı çalışmasında hem de yer üstünde önlemler alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kazı çalışmaları öncesinde, güvenlik amacıyla 3 ay önce boşaltılan 6 daireli bina ile birlikte etrafta etkilenme ihtimali bulunan 2 bina daha tahliye edildi. İlgili altyapı kurumlarına bilgi verildi. Tüm çevre önlemleri alınarak 3 ay önce güvenlik amacıyla boşaltılan bina, bu sabah saatlerinde çöktü. Alınan tedbirler sayesinde olaydan etkilenen olmadı. Oluşan yıkımla ilgili tespit ve önlem çalışmaları sürdürülüyor."