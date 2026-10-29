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Ümraniye'de makas atan otomobil emniyet şeridindeki araca çarptı, sürücü kaçtı

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Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil, Şile Otoyolu'nun Çekmeköy istikametinde emniyet şeridinde dörtlü sinyali yanık bekleyen otomobile çarptı. Sürücü durmayarak bölgeden uzaklaşırken, kazada her iki otomobilde de hasar oluştu.

Ümraniye'de trafikte makas atarak ilerleyen aracın, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpması başka bir araç kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye göre, Şile Otoyolu'nun Çekmeköy istikameti Ümraniye mevkisinde makas atarak ilerlemeye çalışan otomobil, bu sırada emniyet şeridinde dörtlü sinyal ışıkları yanık halde bekleyen başka bir araca çarptı.

Durmayarak yoluna devam eden otomobilin sürücüsü, bölgeden uzaklaştı.

Kazada, her iki otomobilde de hasar oluştu.

Kaynak: AA
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