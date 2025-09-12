Ümraniye'de Kontrolsüz Araç Kafeye Girdi

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeye daldı. Kazada yaralanan olmazken, kafede hasar meydana geldi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 34 KP 0318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı yöndeki Sahur Sokak'tan gelen otomobil ile çarpışarak kafeye daldı. Kazada yaralanan olmazken, kafede hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi edildi. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, otomobil çekici ile kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin kafeye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafe çalışanlarının ve müşterilerinin üzerlerine gelen otomobili gördükleri anlarda büyük korku ve panik yaşadığı görüldü.

'ARAÇ İÇERİ GİRMEDEN İKİ ÜÇ DAKİKA ÖNCE MASADA ARKADAŞIMIZ OTURUYORDU'

Kaza sonrası yaşananları anlatan kafe sahibi Bilal Ekinci, 'Ben işletmenin sahibiyim. Burası aslında bir kavşak, iki üç defa daha kaza oldu burada. Diğer taraftan gelen kırmızı araç hızlı gelmiyordu, soldan gelen araç daha hızlıydı. Arkadan vurduktan sonra kırmızı araç kontrolünü kaybetti kafeye girdi. Masada araba içeriye girmeden iki üç dakika önce arkadaşımız oturuyordu. Allahtan araç içeriye girmeden kalkmış kimsenin burnu bile kanamadı çok şükür. Maddi hasarlı bir kaza oldu bizim için. Bizde artık gülüyoruz diyoruz ki "Herhalde müşterimizin kahve krizi tutmuş". Orada oturan çalışan arkadaşımız sürekli orda oturuyordu. Arkadaşımız kalktığı gibi araba dükkana giriyor. O esnada diğer çalışanlarımızda müşterilerimize hizmet veriyorlardı. Maalesef bizim için kötü bir durumdu. Ama kimseye bir şey olmaması sevindirici tarafı oldu' şeklinde konuştu.