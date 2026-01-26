Haberler

Ümraniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ümraniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak hastaneye taşıdı.

ÜMRANİYE'de seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 NOD 424 plakalı hafif ticari araç ile 34 WIE 34 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekiler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
