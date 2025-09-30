Haberler

Ümraniye'de İzinsiz Pankart Asan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Ümraniye'de yol üzerindeki iki direğe izinsiz pankart asan 6 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İstanbul Ümraniye'de yol üzerindeki 2 direğin arasına izinsiz pankart asılmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde izinsiz pankart asarak halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle kamu düzeni ile devlet otoritesini sarsmaya çalıştığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kimlik bilgileri belirlenen 6 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
