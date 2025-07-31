Ümraniye'de iş merkezinde asansör kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

ÜMRANİYE'de 4 katlı iş merkezinde yük asansörü halatının kopması nedeniyle zemine çakıldı. Meydana gelen kazada B.A. (44) isimli işçi hayatını kaybetti. B.A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay, saat 10.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Eryılmaz Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki asansör 4'üncü katta bulunduğu sırada arızalanarak düştü. Asansörde bulunan B.A. (44) isimli işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde B.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, B.A.'nın cenazesi otopsi ilşlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.