Ümraniye'de iş merkezinde asansör kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Ümraniye'de iş merkezinde asansör kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
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Ümraniye'de iş merkezinde asansör kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
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Ümraniye'deki bir iş merkezinde yük asansörünün halatının kopması sonucu meydana gelen kazada B.A. (44) isimli işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜMRANİYE'de 4 katlı iş merkezinde yük asansörü halatının kopması nedeniyle zemine çakıldı. Meydana gelen kazada B.A. (44) isimli işçi hayatını kaybetti. B.A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay, saat 10.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Eryılmaz Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi.

Ümraniye'de iş merkezinde asansör kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki asansör 4'üncü katta bulunduğu sırada arızalanarak düştü. Asansörde bulunan B.A. (44) isimli işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde B.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, B.A.'nın cenazesi otopsi ilşlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

normal asansör halatı koptuğunda fren tertibatı olur kabini raylara kilitler ama çoğunda bu sistem yok

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