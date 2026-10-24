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Ümraniye'de iddiaya göre yol verme tartışmasında kadın sürücünün camı yumruklandı

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Ümraniye'de iddiaya göre yol verme tartışmasında kadın sürücünün camı yumruklandı Haber Videosunu İzle
Ümraniye'de iddiaya göre yol verme tartışmasında kadın sürücünün camı yumruklandı
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Ümraniye'de iddiaya göre yol verme tartışmasında aracından inen sürücü, kadın sürücünün otomobilinin camını yumrukladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın sürücünün aracından uzaklaştırılan diğer sürücü hakaret etmeyi sürdürürken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ÜMRANİYE'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada aracından inen kişi, kadın sürücünün otomobilinin camını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İstiklal Caddesi'nde seyreden iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aracından inen sürücü, kadın sürücünün kullandığı otomobilin camını yumrukladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın sürücünün aracından uzaklaştırılan diğer sürücü, hakaret etmeye devam etti. O anlar, kadın sürücünün yanında bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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