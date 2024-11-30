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Ümraniye'de hafızlık kursunu tamamlayan 33 öğrenci icazetini aldı

Ümraniye'de hafızlık kursunu tamamlayan 33 öğrenci icazetini aldı
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Ümraniye'de, Yücel Çelikbilek İmam Hatip Ortaokulu Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 33 öğrenci için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Ümraniye'de, Yücel Çelikbilek İmam Hatip Ortaokulu Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 33 öğrenci için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'ndeki törene katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığının koordinasyonunda 10 yıldır devam eden projeyle 12 bine yakın hafız yetiştiğini söyledi.

Yılmaz, Yücel Çelikbilek İmam Hatip Ortaokulunda yürütülen çalışmalara dikkati çekerek, "Bu okulumuz hem yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimiyle hem de hafızlık projesiyle gözde bir okul. Dolayısıyla bugün bu meyveleri görmekten dolayı Rabb'imize hamd ediyoruz. Emek veren hocalarımıza teşekkür ediyoruz ve bu hafızalarımızın yetişmesi için gayret eden siz değerli velilerimize tebriklerimizi iletiyoruz. Rabbimiz muvaffak eylesin, bereketini daim eylesin." dedi.

Törende, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Ümraniye İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik ile Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen de selamlama konuşması yaptı.

Programda eğitmenler ve öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Sonrasında hafızlığını tamamlayan 33 öğrenciye icazet belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Dualarla devam eden program, katılımcılar ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Programa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Yücel Çelikbilek İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İrfan Koca ile öğretmenler, aileler ve bazı vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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