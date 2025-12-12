Ümraniye'de 'Bir Başka Burger' açıldı

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen 'Bir Başka Burger', Santral Etkinlik Alanı bölgesinde hizmete açıldı. Menülerin 160 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu mekanın açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlere verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyledi.

Ümraniye Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen 'Bir Başka Burger', Santral Etkinlik Alanı'nda açıldı. Açılışta konuşan Yıldırım, "Ümraniye'de söz vermiştik. Gençlerimize damak tadı çok güzel ürünler sunuyoruz. Bir Başka Burger adı altında hizmet veriyoruz. Hem fiyatları çok uygun hem kaliteli. Soyadan değil, etten ve tavuktan yapılan ürünleri gençlerimize sunuyoruz. Fiyatlarımız menü halinde, kolasıyla birlikte. Coca-Cola değil, Sarıyer kola tercih ediliyor. Gazze'den dolayı boykot ediyoruz. 110 gram ve 120 gram et veya tavuk seçenekleriyle, hemen oturabilecekleri bir ortamda gençlerimize hizmet veriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

'GENÇLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ'

Gençlere yönelik sosyal desteklerin devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Kahve ikramımız da 3 senedir devam ediyor. 15 TL'ye kahve içiyorlar. Karekod okutan öğrenciler geliyor. Biz çocuklarımızla birlikteyiz. Haftada iki kere motivasyon toplantıları yapıyoruz. Pazartesi günleri okullara gidiyoruz. Geçen yıl dört bin çocuğumuzu Çanakkale'ye gönderdik. Dersleriyle ilgili konularda yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Ümraniye'de gençlerin ders çalışabileceği alanların artırıldığını belirten Başkan Yıldırım, "Biliyorsunuz, Ümraniye'de çocukların ders çalıştıkları kütüphaneler yoktu. Şimdi 7 tane kütüphanemiz var. Çocuklarımız ders çalışabiliyorlar. Çay, çorba, kahve ikramlarımız var. Gençlerimize ne yapsak az. Gençler geleceğimizin teminatı. İstiyoruz ki gençlerimiz iyi ve hijyenik ortamlarda yaşasınlar, okusunlar, dünyayı tanısınlar ve sosyal olsunlar" ifadelerini kullandı.

Bir Başka Burger'de köfteden oluşan burgerler 200 liradan,tavuk burgerler ise 160 liradan satışa sunuluyor.