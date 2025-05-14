Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor

Davutoğlu, bir vekilini daha AK Parti'ye kaptırıyor

Ümraniye'de Gecekonduda Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Ümraniye'de Gecekonduda Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'nin Necip Fazıl Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, bitişikteki apartmana ve garajda bulunan otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak duman nedeniyle mahsur kalan kişileri kurtardı.

ÜMRANİYE'de gecekonduda yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikte bulunan apartmana ve garajda bulunan otomobile sıçradı. Gecekondunun yanındaki binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Münasip Sokak'ta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede bitişikte bulunan apartmana ve garajda bulunan otomobile sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, duman nedeniyle bitişikte bulunan binada mahsur kalan kişiler, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yanan gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.