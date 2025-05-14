Ümraniye'de Gecekonduda Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

ÜMRANİYE'de gecekonduda yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikte bulunan apartmana ve garajda bulunan otomobile sıçradı. Gecekondunun yanındaki binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Münasip Sokak'ta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede bitişikte bulunan apartmana ve garajda bulunan otomobile sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, duman nedeniyle bitişikte bulunan binada mahsur kalan kişiler, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yanan gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.