Ümraniye'de gecekonduda çıkan ve yanındaki eve sıçrayan yangın söndürüldü
Ümraniye İnkılap Mahallesi'nde bir gecekondunun bahçesinde çıkan yangın, yanındaki iki katlı evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ümraniye'de gecekondunun bahçesinde çıkan ve yanındaki 2 katlı evin çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi ile Fevzipaşa Caddesi kesişimindeki gecekondunun bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler gecekondunun yanındaki 2 katlı evin çatısına da sıçradı. Yangını gören bina sakinleri evi boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sırasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
