Ümraniye'de Binlerce Vatandaş Gazze İçin Yürüdü

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen Gazze Yürüyüşü, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüşün ardından konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Biz bu vicdanlara ses olmak, nefes olmak için bugün Ümraniye'de 30'a yakın sivil toplum kuruluşuyla birlikte bu yürüyüşü düzenledik. Sesimizi biraz olsun duyurabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından, 30'a yakın sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gazze Yürüyüşü düzenlendi. Haldun Alagaş Spor Kompleksi önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sona erdi. Katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak 'Filistin'e özgürlük', 'Gazze yalnız değildir' ve 'Zulme sessiz kalma' sloganları attı. Yürüyüşte Gazze'de yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmek isteyen bazı kadınlar, kefene sarılı bebekleri temsil eden maketler taşıdı.

Yürüyüşün ardından meydandaki program hafız Yusuf Bereket'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Filistinli araştırmacı yazar Muin Naim, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve diğer protokol üyeleri konuşmalarında Gazze'ye destek mesajı verdi. Programda ayrıca denizden Gazze'ye ulaşmayı hedefleyen Sumud Filosu'na canlı bağlantı gerçekleştirildi. Sanatçı Mehmet Ali Aslan'ın seslendirdiği ezgiler ve yapılan dualarla program tamamlandı.

'GAZZE İÇİN NE YAPSAK AZDIR'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gazze için ne yapsak azdır. Dünyadaki vicdan sahibi insanların Müslüman olsun olmasın, her gün, her hafta büyük şehirlerde, başkentlerde Gazze için bir araya geliyor. Bugün de Kolombiya Devlet Başkanı, Gazze'ye gönüllü asker gönderilmesi için halkına çağrı yaptı. Bu Müslüman değil. Demek ki vicdanlar artık öyle bir noktaya geldi ki artık dayanılmaz bir halde. Gazze'de çocuklar, kadınlar öldürülüyor, insanlar susuz, yemeksiz bırakılıyor, vatanlarından kovulmak için her türlü hainlik yapılıyor. Kim tarafından? Yahudi ve onu destekleyen birkaç devlet tarafından. Ama bir taraftan da umut veren gelişmeler var. Bugün itibarıyla 157'ye yakın devlet Gazze'yi ve Filistin'i tanımış durumda. Birleşmiş Milletler'de ve farklı ülkelerde halkların bu duruşu göstermesi, İslam ülkelerinin ve diğer toplumların vicdanlarının da aynı istikamette olduğunu gösteriyor" dedi.

Yıldırım, "Biz de bu vicdanlara ses olmak, nefes olmak için bugün Ümraniye'de 30'a yakın sivil toplum kuruluşuyla birlikte bu yürüyüşü düzenledik. Sesimizi biraz olsun duyurabiliyorsak ne mutlu bize. Dualarımızla devam ediyor, onların alınmaması gereken ürünleri boykot etmeyi sürdürüyoruz. Ümraniye halkına ve bu yürüyüşe katılan tüm güzel insanlara buradan selam olsun. İnanıyorum ki mazlumların kanı onları boğacaktır" diye konuştu.

Sumud Filosu'na değinen Yıldırım, "Ayrıca hocamızın bahsettiği, denizden Gazze'ye doğru ilerleyen yaklaşık bin kişilik konvoyu da takdirle anıyorum. Bu insanların karınca misali gösterdiği kararlılık, ne kadar yürekli ve vicdanlı olduklarının göstergesidir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.