Ümraniye'de Gazze yararına kermes düzenlendi

Ümraniye'de düzenlenen "Gazze İçin Ördük" kermesinde, gönüllü kadınların hazırladığı el işi ürünlerin satışından elde edilecek gelir Gazze'ye aktarılacak.

Ümraniye Belediyesinin desteğiyle Neva Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Gazze'ye destek amacıyla düzenlediği, gönüllü kadınların hazırladığı el işi ürünlerin satışa sunulacağı kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte konuşan Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, insanlık tarihinin en büyük dramının yaşandığı Gazze'ye yardım için etkinliği düzenleyenlere ve destek olanlara teşekkür ederek, "En temel insan haklarının, yaşama hakkının ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği bir dünyada, siyonist İsrail'in zulmüyle inim inim inleyen din kardeşlerimiz için farkındalık oluşturmak için yapılan bu tür etkinlikler çok önemlidir." diye konuştu.

Kadınların bu işin içinde olmasının çok önemli olduğunu belirten Çelik, "Buna katılan tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum. Az miktarda da olsa Gazze'ye yapılan her yardım önemlidir. Burada Gazze için, Filistin için yapılan bütün katkıları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da Gazze için yapılan bu etkinliklere destek verdiklerini söyledi.

Gazze için herkesin elinden gelen yardımı yapması gerektiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gazze'ye destek için kadınların el emeğiyle yaptığı bu güzel ürünlerin satışından elde edilecek gelir oraya aktarılacak. Bu yardım orada bir insanın derdine merhem olacaktır diye düşünüyorum. Gazze için çok şeyler yapalım, dua edelim ama elimizden ne geliyorsa yapalım. Ümraniye Belediyesi olarak Gazze'de her gün 1500 kardeşimize yemek veriyoruz."

"Haydi hep birlikte hayırda yarışalım"

Neva Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğiyle birlikte etkinliğe destek veren eski bakanlardan Teoman Rıza Güneri'nin eşi Ferda Boz Güneri de "Gazze için ne yapabilirim" diye düşünürken, böyle bir fikrin ortaya çıktığını anlattı.

Bu fikrini paylaştıktan sonra kadınların desteğiyle böyle bir sergi açtıklarını belirten Güneri, "Bir ilmekle, bir niyetle başlayan bu yolculuk, Gazze'deki mazlum kardeşlerimize bizden bir destek, bir selam olsun. 'Biz de sizin yanınızdayız.' diyebilmek için yola çıktık. Biz bu toprakların insanlarıyız. Dinimizde, tarihimizde, kültürümüzde ve köklerimizde yardım etmek, mazluma kol kanat germek, komşunun derdini kendi derdi bilmek vardır." şeklinde konuştu.

Serginin asıl gücünün de buradan geldiğini belirten Güneri, "Yurdun dört bir yanından kadınlarımız, yardımseverlik seferberliğiyle gönülden destek verdi. Her ilmeğe sadece emeklerini değil, yüreklerinden bir parça sevgiyi de kattılar. Her çantada bir annenin duası, bir kadının iyilik niyeti, Filistinli, Gazzeli evlatların hayırlı geleceği için edilen içli temenniler var. Bu sergi sadece el emeği değil, kadın topluluğunun gücünü, dayanışma çağrısına verdiği cevabı ve bir yaraya küçük de olsa merhem olma gayretini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Güneri, yapılan her yardımın Gazze halkı için bir yemek, ilaç, bir bebeğin maması, bot veya mont olacağını dile getirerek, "Haydi hep birlikte hayırda yarışalım. Veren ellerden olalım." dedi.

Yapılan konuşmaların ve duanın ardından kermes çadırının açılış kurdelesi kesildi.

Anadolu Ajansının Gazze'deki dramı dünyaya anlatan karelerinden oluşan fotoğrafların da sergileneceği kermes iki gün sürecek.