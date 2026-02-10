Haberler

Ümraniye'de doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de, doğal gaz sayacını sökerek gaz sızıntısına neden olan ve bina sakinlerini tehdit eden S.E.E. tutuklandı. Alkollü olduğu anlaşılan şüpheli, ayrıca sakinlere hakaret ve tehditte bulunmuştu.

Ümraniye'de, doğal gaz sayacını söküp gaz sızıntısına neden olan ve bina sakinlerini tehdit ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Şubat'ta Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir apartmana gaz kokusu yayıldığı ve bir kişinin doğal gaz sayaç panolarını söktüğü yönündeki ihbar üzerine çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, alkollü olduğu anlaşılan S.E.E. isimli şüphelinin, kapısına gittiği T.B.Y'ye tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği, kapının açılmaması üzerine çeşitli aletler kullanarak doğal gaz sayacını söktüğü ve bina genelinde gaz sızıntısına neden olduğu tespit edildi.

Ayrıca bina sakinlerinin, şüphelinin kardeşi S.İ.E. tarafından da tehdit edildiklerini beyan etmesi üzerine, S.E.E. ve S.İ.E. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ.E. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, S.E.E. tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 çocuk annesi kadının feci ölümü

2 çocuk annesi kadının feci ölümü
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
2 çocuk annesi kadının feci ölümü

2 çocuk annesi kadının feci ölümü
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı