Ümraniye'de El Bombası Saldırısı: 1 Yaralı

Ümraniye'de El Bombası Saldırısı: 1 Yaralı
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Ümraniye'de bir iş yerine kasklı bir saldırgan tarafından el bombası atıldı. Olayda iş yeri sahibi hafif yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ümraniye'de iş yerine el bombası atılması sonucu 1 kişi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çakmak Mahallesi Alemdağ Caddesi'ndeki iş yerine sabah saatlerinde kasklı bir saldırgan tarafından el bombası atıldı. Şüpheli, saldırının ardından hızla uzaklaşırken, bombanın patlaması sonucu iş yeri sahibi hafif yaralandı, dükkanda hasar oluştu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan iş yeri sahibi sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kasklı şüphelinin bir süre önünde beklediği iş yerine el bombasını atıp kaçması ve patlamayla birlikte çevre sakinlerinin yaşadığı panik anları yer aldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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