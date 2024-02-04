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Bungalov ilanı verip dolandırdılar! 3 kişi tutuklandı

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İstanbul Ümraniye'de bungalov kiralamak isteyen bir şahıstan 135 bin lira alıp kayıplara karışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayla kuyumcudan alışveriş yaptığı ortaya çıkarken 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de bungalov kiralamak isteyen vatandaştan banka üzerinden 135 bin lira alıp kayıplara karışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayla kuyumcudan alışveriş yaptığı ortaya çıkarken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNTERNET İLANINI GÖRÜP BANKADAN PARA YOLLADI

Ümraniye'de polise başvuran mağdur A.A., internet üzerinden kiralık bungalov ilanı veren bir kişiyle telefonla görüştüğünü, kiralama ücreti olarak kendisine iletilen banka hesabına 135 bin lira yatırdığını, ancak bu kişinin ortadan kaybolduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

POLİS 3 KİŞİYİ YAKALADI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada paranın havale edildiği banka hesap bilgileri üzerinden dolandırıcıların kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda şüpheliler Erdal Y.(50), Erkan A.(44), Cengiz Ü.(42) gözaltına alındı.

PARALARLA KUYUMCUDAN ALIŞVERİŞ YAPTI

Şüphelilerden Erdal Y.'nin poliste 10, Erkan A.'nın 13, Cengiz Ü.'nün ise 15 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayla bir kuyumcudan alışveriş yaptığını tespit etti. Şüpheli kuyumcudan alışveriş yaptığı sırada güvenlik kameralarına yansıdı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bungalov ilanı verip dolandırdılar! 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümraniye Banka Dolandırıcılık Güvenlik Cezaevi Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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