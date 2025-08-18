Ümraniye'de Bıçaklı Saldırı: Yabancı Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti
Ümraniye'de yürüyüş yaparken bıçaklı bir saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın, hastaneye götürülmeden önce hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ümraniye'de sokakta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, yürüdüğü esnada kimliği henüz öğrenilemeyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boğazından bıçaklanan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel