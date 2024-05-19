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Ümraniye'de Aileyi Koruma Federasyonuna bağlı derneklerden eylem

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Ümraniye'de Aileyi Koruma Federasyonuna bağlı dernekler tarafından düzenlenen eylemde, derneklerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşındı. Türkiye Söz Konusu Aile Birliği Derneği Başkanı Serkan Gürsoy, aile yapısını bozmaya çalışan feminist ideolojik saldırıya dikkat çekti ve İstanbul Sözleşmesi'nin aileleri yıprattığını belirtti.

Ümraniye'de Aileyi Koruma Federasyonuna bağlı dernekler tarafından eylem yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan eylemciler, derneklerinin isimlerinin yazdığı pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Söz Konusu Aile Birliği Derneği Başkanı Serkan Gürsoy, geçmişte toplumu Türk, Kürt, Alevi, Sünni, solcu, sağcı diye ayrıştıran zihniyetin, bugün de aile yapısını bozmaya çalıştığını söyledi.

"Aile yıkılırsa devlet de yıkılır." diyen Gürsoy, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla ailelerimize ve devletimize karşı paralel bir yapılanma içinde olan siyaset, medya ve yargı içerisine sızmış sözde 'kadın hakları' ve 'eşitlik' diye güzel bir söylemle, kavramla gelen ancak özde kadını erkeğe düşman eden bir küresel proje olan feminist ideolojik saldırıyla karşı karşıyayız. İstanbul Sözleşmesi ve uzantısı olan 6284 sayılı yasanın amacı, sözde aileyi ve kadına karşı şiddeti önlemesi. Ancak özde aile yıkım projesiyle son 11 yılda 5 milyon 250 bin uzaklaştırma kararı ile milyonlarca erkeğin evinden atılması ve ailelerin yıkılmasına sebep olmuşlardır."

Kaynak: AA / Güncel

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