İstanbul -Ümraniye'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul -Ümraniye'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Ümraniye'de bir apartmanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi, ancak dairede büyük çapta hasar oluştu.

ÜMRANİYE'de 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Huzur Mahallesi Sulh Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler daireyi tamamen sardı. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Çevre ilçelerden gelen ekiplerin desteğiyle yangına farklı noktalardan müdahale edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

