Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı

Güncelleme:
Ümraniye'de çıkan yangın, 3 katlı bir binanın çatısından başlayarak bitişikteki iki binaya sıçradı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, diğer 2 kişiye olay yerinde müdahale yapıldı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı.

ÜMRANİYE'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikte bulunan 2 binaya sıçradı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişiye ise ilk müdaheleleri olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın çıkan bina havadan görüntülendi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Finanskent Mahallesi 3010'uncu Caddede bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, alevlerin etkisiyle çatıdan kopan parçalar bitişikte bulunan 2 binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenerek yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2 kişi ise olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
