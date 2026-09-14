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Ümraniye'de 3 gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de 3 gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
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Ümraniye'de bitişik haldeki 3 gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ümraniye'de bitişik haldeki 3 gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta bulunan gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 gecekonduya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında gecekondularda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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