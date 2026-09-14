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Ümraniye’de 3 gecekondu alev alev yandı

Ümraniye’de 3 gecekondu alev alev yandı
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ÜMRANİYE'de bitişik 3 gecekondudan yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

ÜMRANİYE'de bitişik 3 gecekondudan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.40 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bitişik 3 gecekondunun birinden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek diğer gecekondulara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kapatırken, İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan gecekondular kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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