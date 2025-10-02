Ümraniye Belediyesi'nden El Sanatları Atölyesi

Ümraniye Belediyesinin kültür sanat projelerinden Akademi Ümraniye, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerine yönelik el sanatları atölyesi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hastane personelinden 138 kursiyerin katılımıyla düzenlenen atölyede, seramikten tahta baskıya, panch işinden sepet örücülüğüne ve ahşap oymaya kadar 5 farklı branşta eğitim verildi.

Nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilen atölyelerin sonunda ortaya çıkan birbirinden özgün ve estetik eserler, düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Kerem Tolan'ın katılımıyla yapıldı.

Hastane personelinin emekleriyle hayat bulan 72 eserin yer aldığı sergi, hem çalışanların üretkenliğini hem de sanatın birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

Öte yandan Akademi Ümraniye, yoğun ilgi gören bu atölyelerin ardından yeni dönem için kolları sıvadı. Eylül ayı itibarıyla başlayan yeni dönem kursları, çini sanatının da eklenmesiyle 6 branşta devam ediyor. Bu kez 80 hastane personeli, 5 uzman eğitmenin rehberliğinde el sanatlarının inceliklerini öğreniyor.

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile işbirliğiyle yalnızca sanatı yaygınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kurumlar arasında köprü kurarak çalışanların hem ruhsal hem de sosyal anlamdaki gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.