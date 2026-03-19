Ümraniye'deki camilerde bayram önce temizlik çalışması

Ümraniye'deki camilerde bayram önce temizlik çalışması
Ümraniye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, camilerin iç ve dış alanlarını detaylı bir şekilde temizleyerek, bayramda oluşacak yoğunluğa hazırlıklı hale getirdi.

Ümraniye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin temizlik faaliyetlerinde bayramda oluşacak yoğunluk da göz önüne alınarak camilerin iç ve dış tüm alanları detaylı ele alındı.

Halılar özel ekipmanlarla yıkanırken avlular ve cami çevrelerinde de ayrıntılı temizlik yapıldı.

Camilerde bulunan aydınlatma sistemleri, vitraylar ve pencereler de temizlenerek ibadet alanları daha ferah ve hijyenik görünüme kavuştu.

Belediye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde camiler bayram namazı için hazır hale getirildi.

Yetkililer, bu tür hizmetlerle ilçedeki yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşların bayramı daha huzurlu bir ortamda geçirmelerine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
