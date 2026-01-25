Haberler

Oltu esnafının rakipsiz başkanı Ümmühan

Oltu esnafının rakipsiz başkanı Ümmühan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, 19'uncu genel kurulda 485 üyenin oyunu alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi. Musaoğlu, esnafla olan gönül bağının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, 19'uncu genel kurulda 485 üyenin oyunu alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi. 2019'da tek adayla yarışan Musaoğlu, 2022 ve 2026 seçimlerine rakipsiz girdi. Musaoğlu, "İlk dönem bir adayla yarıştık, esnafımız beni başkan seçti. 2 dönemdir de rakibimiz yok. Bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Esnafla bir gönül bağı kurduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Genel sekreter olarak görev yaptığı Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na 2019 yılında ilk kez aday olan Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, yarıştığı erkek adayı geride bırakarak başkanlığa seçildi. Görev süresince esnafın sorunlarıyla birebir ilgilenen Musaoğlu, Şubat 2022'de yapılan seçimlere tek aday olarak katıldı. Esnaf ve sanatkarların oylarıyla görevde ikinci dönemini yaşayan Musaoğlu, geçen hafta yapılan seçime de rakipsiz girdi. 485 üyenin oyunu alan Musaoğlu, Oltu esnaf ve sanatkarından üçüncü kez güvenoyu aldı.

YÖNETİMİNDE 3 KADIN

Başkan Musaoğlu, 8 kişiden oluşan yönetim kuruluna da 3 kadın esnafı aldı. Meltem Yıldırım, Halime Bayındır ve Maysa Altaş yönetimde esnafın sorunlarının çözümünde Başkan Musaoğlu'na destek olacaklar.

Esnaf ve sanatkarların kendisine gösterdiği güven ve teveccühün büyük bir onur olduğunu ifade eden Musaoğlu, "Beni tekrar seçen esnaf ve sanatkarıma göstermiş oldukları güven ve teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Esnafımıza faydalı olabilmek, onların yanında olmak motivasyonumu daha da artırıyor. Bu bizim üçüncü dönemimiz. İlk dönem bir adayla yarıştık, esnafımız beni başkan seçti. 2 dönemdir de rakibimiz yok. Bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Esnafla bir gönül bağı kurduğumuzu düşünüyorum. Esnaf ve sanatkarımızın takdiri ve desteğiyle tekrar seçilmenin gururunu yaşıyorum. Beni yeniden bu göreve layık gören tüm esnafımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Genel sekreter olarak görev yaparken esnafın isteği üzerine başkanlığa aday olduğunu belirten Musaoğlu, şunları söyledi:

"İlçe esnaf ve sanatkarına genel sekreter olarak hizmet veriyordum. Esnafımız ilerleyen dönemlerde başkan adayı olarak görmek istedikleri bildirdi. Ben de aday oldum. İlk dönem bir rakiple yarıştım ancak 2 ve 3'üncü dönemlerde tek aday olarak seçime girdim. Görev sürem boyunca her zaman samimiyetle esnafımızın gönlünde yer edinmeye, birliğimizi güçlü tutmaya gayret ettim. Esnafımızın sorunlarıyla birebir ilgilendim. Onlarla bacı, kardeş, başkan olduk. Birlikteliğimiz gönül bağıyla perçinleşti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
Şişli'de başı olmayan kadın cesedini bakın kim bulmuş! 2 sakallı erkek detayı

Çöp konteynerindeki başsız kadın cesedini bakın kim bulmuş
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında