Umman ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Yemen'deki durumu ve bölgeye yansımalarını görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile " Yemen'deki durumu ve bölgenin güvenliğine yansımalarını" ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Busaidi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret ederek Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan ve Umman'a komşu ülke Yemen'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Yemen'deki durumun bölgenin güvenlik ve istikrarına yansımaları konuşuldu.

Yemen'deki gerilimin tırmanmasını önleme çabaları ve krizi, temel nedenleri üzerinden çözmeyi amaçlayan siyasi süreci görüşen Busaidi ve Bin Ferhan, ayrıca Yemen'in egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruyan, halkının beklentilerini ve bölge ülkelerinin daha yüksek ulusal güvenlik çıkarlarını dikkate alan kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümün sağlanmasının yollarını masaya yatırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının görüşmeye ilişkin açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bin Ferhan ve Busaidi, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ile bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamayı amaçlayan çabaları sürdürmeleri gerektiği konusunda mutabık kaldı."

Yemen'deki son gelişmeler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, dün Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye Yemen topraklarındaki askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar yürütmesi için Güney Geçiş Konseyini (GGK) sevk ettiğine" işaret ederek, söz konusu eylemleri "ulusal güvenliğe tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE ise Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini feshettiğini duyurmuştu.