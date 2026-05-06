Umman Sultanı Bin Tarık ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bölgedeki son durumu görüştü

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu'daki son durum ile siyasi ve ekonomik etkilerini değerlendirdi ve gerilimin azaltılması için uluslararası müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, Bin Tarık ve Sisi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, krizin çözümü için ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilerletilmesine yönelik siyasi ve diplomatik çabaların artırılmasının önemini vurguladı.

Liderler ayrıca mevcut gerilimin azaltılması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve uluslararası hukuk uyarınca barış ve güvenliğin sağlamlaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, önceki gün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
