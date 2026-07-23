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Umman ve Fransa liderleri bölgesel gerilimi görüştü

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Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da hızla tırmanan gerilimin kontrol altına alınmasına yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar ile uluslararası su yollarında seyrüsefer güvenliğinin korunmasını ele aldı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da hızla tırmanan gerilimin kontrol altına alınmasına yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar ile uluslararası su yollarında seyrüsefer güvenliğinin korunmasını ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sultan Bin Tarık ile Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, liderlerin bölgedeki son gelişmeleri ve hızla tırmanan gerilimin kontrol altına alınmasına yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmede Umman Sultanı ve Fransa Cumhurbaşkanı, bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasına yönelik çabaların yanı sıra uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda su yollarında seyrüsefer güvenliğinin korunmasının önemine dikkati çekti.

Fransa ile Umman, Sultan Heysem bin Tarık'ın 29 Haziran'da Paris'e yaptığı ziyaretin ardından yayımlanan ortak açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda koşulsuz seyrüsefer serbestisinin ve geçiş hakkının korunması çağrısında bulunmuş, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına desteklerini yinelemişti.

Söz konusu ziyaret, yaklaşık 40 yıl aradan sonra bir Umman Sultanı tarafından Fransa'ya gerçekleştirilen ikinci, Sultan Heysem bin Tarık'ın ise ilk resmi ziyareti olmuştu.

Kaynak: AA
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