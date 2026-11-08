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Umman'ın Haseb açıklarında petrol tankerinde yangın çıkınca mürettebat tahliye edildi

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UKMTO, Umman'ın Haseb açıklarında 7 Kasım'da yerel saatle 19.20'de petrol tankerinde çıkan yangında mürettebatın tamamen tahliye edildiğini bildirdi. Askeri yetkililerin yangını doğruladığı olayda inceleme sürerken bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Umman'ın Haseb kenti açıklarında bir petrol tankerinde çıkan yangın nedeniyle mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonlarından (UKMTO) yapılan açıklamada, 7 Kasım'da yerel saatle 19.20'de meydana gelen olaya ilişkin gecikmeli ihbar alındığı belirtildi.

Haseb kentinin 8 deniz mili kuzeybatısında yaşanan olayda askeri yetkililerin gemide yangın çıktığını doğruladığı, bunun üzerine mürettebatın tamamen tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yetkililerin olaya ilişkin inceleme ve soruşturmayı sürdürdüğü ifade edilirken bölgeden geçen seyir halindeki gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri uyarısı yapıldı.

Yangının çıkış nedenine, geminin bayrağı ile kimliğine ve tahliye edilen mürettebat sayısına dair detay verilmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'nda 2 tankerin mayına çarptığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, biri boğazın doğusunda diğeri ise boğazın içinde olmak üzere 2 petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak bölgeden geçmeye çalıştığı ve bu esnada mayına çarptığı iddia edildi.

Kaynak: AA
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