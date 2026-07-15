Haberler

Umman Dışişleri Bakanlığı: Hürmüz Boğazı'nda Güvenliğin Yeniden Tesisi Konusunda Kararlıyız

Umman Dışişleri Bakanlığı: Hürmüz Boğazı'nda Güvenliğin Yeniden Tesisi Konusunda Kararlıyız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun seyrüseferin yeniden tesisi için tüm taraflarla şeffaf ve tarafsız işbirliği yapma kararlılığını yineledi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, aynı gün boğazın güney rotasında iki petrol tankerine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

MASKAT, 15 Temmuz (Xinhua) -- Umman, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin uluslararası hukuka uygun olarak yeniden tesis edilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışma konusundaki kararlılığını yineledi.

Umman Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin yeniden tesisi için tüm taraflarla "şeffaf ve tarafsız işbirliğini" sürdürdüklerini ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerine tam olarak bağlı kaldıklarını belirtti.

Tüm taraflara uluslararası hukuka saygı gösterme ve uyma çağrısının yapıldığı açıklamada, deniz seyrüseferinin yeniden sağlanmasına yönelik çabaların uluslararası düzeyde kabul gören hukuki ilkelere tam riayetle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, aynı günün erken saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın güney rotasından geçiş yapan iki petrol tankerinin saldırıya uğradığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici