Umman'daki sel felaketinde bir çocuk hayatını kaybetti
Umman'da yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinde bir çocuğun daha yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 11'e yükseldi. Arama kurtarma ekipleri, Nizva kentinde bir vadide kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Kaynak: AA / Safiye Karabacak