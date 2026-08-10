Haberler

Umman'da petrol sızıntısı 390 km²'ye yayıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman'ın Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan gemiden kaynaklanan petrol sızıntısı yaklaşık 390 kilometrekarelik deniz alanına yayıldı. Yetkililer, sızıntının kuzeydoğu yönünde hareket ettiğini ve gemideki petrolün güvenli şekilde tahliye edilmesinin planlandığını bildirdi.

Umman'ın Zufar vilayetindeki Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan "Caroline Bezengi" adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometrekarelik deniz alanına yayıldığı bildirildi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Çevre Kurumu ve Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, geminin neden olduğu petrol sızıntısına müdahale ve geminin güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarla koordineli çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre kurumundan yapılan açıklamada, uydu görüntüleri ve teknik analizler sonucunda deniz yüzeyinde petrol kirliliğinin devam ettiğinin tespit edildiği, kirlilik alanının yaklaşık 390 kilometrekare olduğu belirtildi.

Kirlilik alanının Hallaniyat Adaları'nın kuzeydoğusundan ana kara kıyılarına doğru uzandığı ve kıyıya en yakın noktada yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, petrol sızıntısının mevcut hava ve deniz koşullarına bağlı olarak genel olarak kuzeydoğu yönünde hareket ettiği, mevcut modellemelere göre 48 saatte yaklaşık 121 kilometre ilerlemesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Kirliliğin hareketi, yayılımı ve çevre üzerindeki muhtemel etkilerinin uydu görüntüleri, hava araçları, deniz ve saha çalışmalarıyla sürekli takip edildiği ifade edildi.

Gemideki petrolün güvenli şekilde tahliye edilmesi planlanıyor

Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada da geminin gövdesindeki hasarın ve petrol sızıntısının kaynaklarının belirlenmesi için teknik incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Çalışmalar kapsamında geminin durumunun güvence altına alınması, petrol yükünün güvenli şekilde gemiden tahliye edilmesi ve daha sonra geminin denizden çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, geminin bulunduğu bölgede hava ve deniz koşullarının müdahale çalışmalarını zorlaştırdığı, ekiplerin uçaklarla havadan gözetleme, dalış ve saha çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Umman makamları, petrol sızıntısının hareketini ve çevresel etkilerini takip etmek amacıyla çalışmaların 24 saat sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Yok artık Lukaku! Daha gelmeden yaptığına bakın
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

"Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Konuşması biter bitmez alkışladı
Diyarbakır'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'da dehşet! Boş arazide kadın cesedi bulundu
Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı