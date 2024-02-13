UMKE Ekibi Sayısı 3'e Çıkarıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Olay yerine gönderilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı ise 3'e çıkarıldı.
'UMKE EKİBİ SAYISI 3'E ÇIKARILDI'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi" dedi.