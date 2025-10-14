Haberler

Ümit Yetgin'den Ordu'ya Köy Yaşam Merkezi

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde hayırsever iş insanı Ümit Yetgin tarafından yapılacak Köy Yaşam Merkezi için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Merkez, Hoşköy mahallesinde eski okul binasında hizmet verecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında, Gülyalı ilçesi Hoşköy mahallesinde bulunan ve hayırsever iş insanı Ümit Yetgin tarafından yapılacak Köy Yaşam Merkezi ile ilgili protokol imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Valilik Makamında düzenlenen protokol imza töreninde Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, iş insanı Ümit Yetgin ile Hoşköy Mahallesi Muhtarı Ergin Cörüt'ün de hazır bulunduğu ifade edilerek, şunları kaydetti:

"Gülyalı ilçesi Hoşköy mahallesinde bulunan, mülkiyeti maliye hazinesine ait ve imar planında okul alanı olarak ayrılan eski okul binasının, iş insanı Ümit Yetgin tarafından 2023 yılında kısmen onarımı gerçekleştirilen Hoşköy İlkokulu'nun kalan kısımlarının bina içi, bina dışı tadilatı, çatı onarımı ve bahçe düzenlemesini yapmak, onarılması ve okula "Hoşköy Rıfat Yetgin Köy Yaşam Merkezi" isminin verilmesi için Valilik Makamında protokol yapıldı. Yapılan protokolde imzalar Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever iş insanı Ümit Yetgin tarafından imzalandı."

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
