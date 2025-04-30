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Ümit Yaşar Işıkhan'dan 'Kartpostaldaki Aşklar' Söyleşisi

Ümit Yaşar Işıkhan'dan 'Kartpostaldaki Aşklar' Söyleşisi
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İzmir'de sanatçı Ümit Yaşar Işıkhan, 'Kartpostaldaki Aşklar' başlıklı söyleşisinde, kartpostalların tarihini ve duygusal önemini anlattı. Kartpostal kültürünün zamanla kaybolan bir meslek haline geldiğini belirten Işıkhan, kendi kuşağının bu kültürle büyüdüğünü ifade etti.

İzmir'de sanatçı Ümit Yaşar Işıkhan "Kartpostaldaki Aşklar" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Işıkhan, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki etkinlikte Türkiye'nin kartpostalla tanıştığı dönemle ilgili sunum yaptı.

Bayram, yılbaşı gibi önemli günlerde kartpostal gönderildiğini anımsatan Işıkhan, kent kartpostallarının da hatıra olarak saklandığını belirtti.

Işıkhan, dünyada en çok aşk kartpostallarının satıldığını ifade ederek, "Zamanında kartpostalcılık bir meslek oldu. Aradan zaman geçti, kaybolan mesleklerin arasına girdi. Kuşak olarak bizler o kartpostallarla büyüdük. Söyleyemediklerimizi kartpostallarla ifade ettik. O dönemle büyüdüğümüz için bizim kuşağı şanslı olarak görüyorum." diye konuştu.

Işıkhan, şiirlerinden kesitler de sundu.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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