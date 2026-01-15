Ümit Özdağ Türk Ortodoks Kilisesi'ni Ziyaret Etti: "Türk Milletinin ve Türk Devletinin Yanında Yer Alan Bir Kilisedir"

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da Türk Ortodoks Kilisesi'ne yaptığı ziyarette, "İstiklal Savaşı'mıza destek vermek amacıyla kurulmuş bir kilisedir. O günden bugüne milli ve Türk çizgisini tavizsiz muhafaza eden ve Türkiye'ye karşı yapılan her emperyalist saldırıda Türk milletinin ve Türk devletinin yanında yer alan bir kilisedir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'daki temasları kapsamında, Türk Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Ortodoks Kilisesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Harbi'nde, Türk İstiklal Savaşı'na büyük destek vermiş bir kilise olarak saygıyla, sevgiyle selamlanmıştır. 1921'de Kayseri'de Papa Eftim tarafından Türk Ortodoksları bir araya getirmek ve İstiklal Savaşı'mıza destek vermek amacıyla kurulmuş bir kilisedir. O günden bugüne milli ve Türk çizgisini tavizsiz muhafaza eden ve Türkiye'ye karşı yapılan her emperyalist saldırıda Türk milletinin ve Türk devletinin yanında yer alan bir kilisedir. Burada kendilerini ziyaret ettik ve bundan sonra da değişik vesilelerle inşallah Türkiye'ye olan güçlü desteklerinin ve Türkiye için mücadelenin devam edeceğine olan inancımızı sohbetimizde karşılıklı olarak ifade ettik.

Biz bir İstanbul çalışması yapıyoruz, her gün bir ilçede bu çalışma gerçekleşiyor ve bu ziyaretler arasında tabii İstanbul'daki önemli kurumları da ziyaret ediyoruz. Bu kurumların içerisinde sivil toplum örgütleri var, iş adamı, iş insanı dernekleri var ve bu tabii İstanbul'un dokusunun önemli parçası olan insanları ve kurumları da ziyaret ediyoruz. Bunun bir parçası olarak bugün buradayız, dün de Ermeni Patrik'ini ziyaret ettik, onun düşüncelerini dinledik, biz de kendisine parti olarak düşüncelerimizi ifade ettik."