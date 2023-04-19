Ümit Özdağ: 'Süleyman Soylu, Serdar Akinan Sana Zimmetlidir'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter paylaşımında; gazeteci Serdar Akinan’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özdağ, “Son günlerde yaptığı açıklamalar ile ilgi çeken Muhammed Yakup ile söyleşi yapan gazeteci Serdar Akinan bu sabah 05.00’da evinde gözaltına alınmış. Ailesi ulaşamıyor. Süleyman Soylu, Serdar Akinan sana zimmetlidir” açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter paylaşımında; gazeteci Serdar Akinan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özdağ, "Son günlerde yaptığı açıklamalar ile ilgi çeken Muhammed Yakup ile söyleşi yapan gazeteci Serdar Akinan bu sabah 05.00'da evinde gözaltına alınmış. Ailesi ulaşamıyor. Süleyman Soylu, Serdar Akinan sana zimmetlidir" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Serdar Akinan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özdağ, Twitter hesabında, şu açımlamayı yaptı:

"Son günlerde yaptığı açıklamalar ile ilgi çeken Muhammed Yakup ile söyleşi yapan gazeteci Serdar Akinan bu sabah 05.00'da evinde gözaltına alınmış. Ailesi ulaşamıyor. Süleyman Soylu, Serdar Akinan sana zimmetlidir. Başka ne bir şey gelirse sorumlu sensin. Artık Muhammed Yakup'u oturup izleyeceğim."