Ümit Özdağ'dan Yalova'daki Saldırıya Tepki: "Sokaklar Saldırganlara Terkedilince Doğal Sonuç Böyle Saldırılar Oluyor"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yalova'da baba ile 14 aylık kızının yaralandığı olaya ilişkin, "Sokaklar saldırganlara terkedilince doğal sonuç böyle saldırılar oluyor. Zafer Partisi iktidarında sınırlara, şehirlere ve sokaklara serseri çeteleri değil Türk devleti hakim olacak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde baba ile 14 aylık kızının uğradığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ, şunları kaydetti:

"Yalova'da aşiret çocuğuyum diye övünen yaratık kucağında çocuğu olan bir babaya saldırarak 1.5 yaşındaki çocuğun kafatasını kırdı, babanın ise burnunu. Alçaklık mı? Evet alçaklık. Sokaklar saldırganlara terkedilince doğal sonuç böyle saldırılar oluyor. Zafer Partisi iktidarında sınırlara, şehirlere ve sokaklara serseri çeteleri değil Türk devleti hakim olacak."

Kaynak: ANKA