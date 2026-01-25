Haberler

Ümit Özdağ'dan, Rize Merkez Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne Ziyaret

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Rize Merkez Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Ergün Kolçak ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
