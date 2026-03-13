Ümit Özdağ: Türk tarihçiliğinde bir dönem kapandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından partisinin İzmir İl Başkanlığı'na geçen Özdağ, burada açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasındaki çatışmalara değinen Özdağ, "İran'ın nasıl bombalandığını görüyoruz. Suriye'den ve Irak'tan farklı olarak İran'ın böyle bir savaşa çok daha güçlü bir şekilde hazırlandığı anlaşılıyor. Amacın da İran'da bir iç savaş çıkartarak İran rejimini devirmek olduğu anlaşılıyor. Türkiye'yi de bu savaşın içerisine sürüklemek istedikleri görülüyor. Sadece Türkiye'de değil, bütün Batı sistemi içerisinde İran'a karşı başlatılan bu saldırıyı bir büyük savaşa dönüştürmek için ve kendi kamuoylarından destek almak için değişik provokasyon girişimlerinin yapıldığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberini üzüntüyle aldıklarını da aktaran Özdağ, "Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden biriydi. Vefatıyla Türk tarihçiliğinde de bir dönem kapanmış oluyor. Sadece akademik camiada değil, Türk halkının çok geniş kesimlerinde sevgi ve saygıyla, rahmet duygularıyla yaşamaya devam edecektir. Kitapları da yeni öğrencileri, bundan sonra gelecek nesilleri de yetiştirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, daha sonra Bornova Belediyesi Abide-i Hürriyet Meydanı'nı ziyaret etti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Özdağ'a meydanda bulunan Türk anıtları ile ilgili bilgi verdi. Ümit Özdağ, programın son kısmında partisinin Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar yemeğine katılarak İzmirliler ile buluştu.

