Ümit Özdağ: Ortada anlaşılması mümkün olmayan bir cinayet var

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasını takip ederek açıklamalarda bulundu. Özdağ, cinayetin anlaşılması ve kabullenilmesinin mümkün olmadığını belirtti ve mahkemenin adil bir karar vermesini umduğunu dile getirdi.

Müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında öldürülmesi ile ilgili davayı takip eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ortada anlaşılması ve kabullenilmesi mümkün olmayan bir cinayet var. Toplumsal bir cinnet sürecinden geçerken onun yansımasını görüyoruz adeta. Umarım mahkeme bugün karar verirken dosyadaki somut delillere dayanarak en adil kararı ve hukuku en doğru temsil eden kararı verir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, müzisyen Onur Şener'in 2 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da sahne aldığı eğlence mekanında öldürülmesi ilgili üçü tutuklu beş kişinin 'canavarca hisle öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasına katıldı. Duruşma sonrası Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi önünde açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"ORTADA ANLAŞILMASI VE KABULLENİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR CİNAYET VAR"

"Hiç olmaması gereken nedeninin belirsiz olduğu fakat neticede genç bir insanın hayatını yitirdiği öte yandan cinayet işlediği iddia edilen kişilerin de hayatlarının büyük ölçüde söndüğü bir duruşma izledik. Yargılananlar işsiz güçsüz insanlar değil. Aksine eğitimli, devletin değişik birimlerinde çalışan bürokratlar. Cinayette hayatını yitiren Onur; iyi okullardan mezun olmuş çevresinde sevilen sayılan bir sanatçı. Ortada anlaşılması ve kabullenilmesi mümkün olmayan bir cinayet var. Toplumsal bir cinnet sürecinden geçerken onun yansımasını görüyoruz adeta. Umarım mahkeme bugün karar verirken dosyadaki somut delillere dayanarak en adil kararı ve hukuku en doğru temsil eden kararı verir. Kamuoyu vicdanı da bu konuda tatmin edilir."