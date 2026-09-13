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Ümit Özdağ öğretmenlere seslendi: Müfredattan çıkarılsa da çocuklara Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nı anlatmaya devam edin

Ümit Özdağ öğretmenlere seslendi: Müfredattan çıkarılsa da çocuklara Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nı anlatmaya devam edin
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlere, "Kıymetli meslektaşlarım, müfredattan çıkarılsa da çocuklara Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nı öğretmeye, anlatmaya devam edin" diye seslendi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlere, "Kıymetli meslektaşlarım, müfredattan çıkarılsa da çocuklara Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nı öğretmeye, anlatmaya devam edin" diye seslendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Özdağ, "Çok değerli öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim döneminde sizlere ve kıymetli öğrencilerinize başarılar diliyorum. Kıymetli meslektaşlarım, müfredattan çıkarılsa da çocuklara Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nı öğretmeye, anlatmaya devam edin" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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