Ümit Özdağ: "Narkoterör Çeteleri Artık Polise, Jandarmaya Kent Merkezlerinde Silahla Direniyor. Bu Böyle Devam Edemez. Büyük Bir Temizlik Lazım"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ağır silahlar ile donatılmış Narkoterör çeteleri artık polise, jandarmaya kent merkezlerinde silahla direniyor. Hiç çekinmeden polisimizi, jandarmamızı şehit edebiliyorlar. Bu böyle devam edemez, büyük bir temizlik lazım" dedi.

İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında yaralanan özel harekat polisi Emre Albayrak'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin konuya ilişkin "Tertemiz Türkiye" programı hazırladığını belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ağır silahlar ile donatılmış Narkoterör çeteleri artık polise, jandarmaya kent merkezlerinde silahla direniyor. Hiç çekinmeden polisimizi, jandarmamızı şehit edebiliyorlar. Bu böyle devam edemez. Büyük bir temizlik lazım. Zafer Partisi'nin Tertemiz Türkiye programı organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumara karşı bir savaş ilanıdır."

