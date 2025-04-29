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Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Savcı, mütalaa için zaman isterken duruşma 10 Eylül 2025'e ertelendi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı. Savunmaların alınmasının ardından duruşma 10 Eylül'e ertelendi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşma katılımın yoğun olması sebebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin salonuna alındı. Duruşmada, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklu bulunan Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

CHP LİDERİ ÖZEL DE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partili yöneticiler ve partililer de duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmayı izlemek için adliyeye gelen bazı Zafer Partililer ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Salona alınmayan bazı partililer, duruma slogan atarak tepki gösterdi. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ'ın savunması alındı.

İŞTE ÜMİT ÖZDAĞ'IN SAVUNMASI

Özdağ, savunmasında şunları söyledi: "21 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ifadeye getirildiğim savcılık tarafından, Kayseri'de 30 Haziran 2024'te çıkan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olayları kışkırtma iddiası ile tutuklamaya sevk edildim. Bundan anladığım, Kayseri Başsavcılığı'nın ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün; Kayseri'de gerçekleşen olayları benim kışkırttığım kanısına, ya 7 aydır varamamışlar ya da bu kanıya varmışlar ancak görev ihmali yapıp gereken soruşturmayı açmamışlardır. Erdoğan'ın Atatürk eleştirileri haksız, temelsiz, asılsız ve bilimsel olarak içi boş iddialardır. Erdoğan'ın, Atatürk dönemine yönelik eleştirilerinin temelinde, Atatürk'ün benimsediği laiklik politikası vardır. Konuşmalarım en ufak bir hakaret niteliği taşımamaktadır. Beraatimi talep ediyorum."

Savunmaların ardından duruşma 10 Eylül tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanıyor. İddianamede Özdağ hakkında cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep ediliyor.

Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

Yatarı olmayan adamın davasını ileri erteleyerek insanları içerde boşu boşuna haksız yere yatırıyorsunuz. Tek suçu muhalif olmak. Bu milletin aklıyla alay etmeyin. Gerçi bu millet sandıkta öyle bir ders verecek ki size.

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

5 ay var el insaf, ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi tartar

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

HESAP VAKTİ GELECEK SABIR ÜMİT BAŞKAN

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Haber Yorumlarıcd57psfgh7:

cumhurbaşkanına kimse hakaret edemez. bu Tayyip veya başkası farketmez, herkes haddini bilecek !

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Özdağı günahım kadar sevmem. Ama keyfi tutuklamalara son verilmeli.

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Haber YorumlarıVEFA:

Asıl mesele ve karın ağrıları laiklik tabi!! Ümit hoca on numara ilim adamı ve siyasetçidir.

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Haber Yorumlarıaykut333:

türkiye cumhuriyeti bir hukuk devletidir derler şimdi

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Haber YorumlarıErkan Dag:

yazık kendi türk milletini savunduğu için boş yere hapisde birde burada Özdağ a aykırı yorum yapan Angus lar var bellki trol bunlar

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Haber YorumlarıMehmet Ünyeli:

solcu biri sağcı faşisti savunuyor bakalım daha ne mucizeler göricez....

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

boş yere hapis yatırılan adaletin hukukun olmadığı bir ülkeye donustuk aynı hukuk sistemiyle kendilerinde yargilacaklar Saddam gibi ozaman medet umacaklari hukuk olmayacak

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